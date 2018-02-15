بالفيديو.. جماهير ليفربول لمحمد صلاح: "إذا سجل أهدافا أخرى، سأصبح مسلما"

أطلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي أغنية جديدة للنجم المصري محمد صلاح بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع الريدز منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبعد الأغنية الأولى الشهيرة التي يتغنى بها عشاق ومحبي النجم المصري والتي تقول" "مو صلاح مو صلاح مو صلاح يركض على الجناح صلاااااااح الملك المصري مو صلاح مو صلاح مو صلاح يركض على الجناح صلاااااااح الملك المصري" ... أطلق عشاق الفرعون المصري نشيدا جديدا بعنوان "إذا سجل أهدافا أخرى، سأصبح مسلما".

يذكر أن محمد صلاح سجل "هدفا" في فوز ليفربول على بورتو 5-0، (ليسجل هدفه الثلاثين هذا الموسم في 36 مباراة)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويقدم صلاح مستويات رائعة منذ انتقاله من روما الإيطالي، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي (22) بفارق هدف عن هاري كاين مهاجم توتنهام.

المصدر: وكالات

فادي سيمير





