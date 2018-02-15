فريق درجة ثالثة في إسبانيا يسخر من سان جيرمان بعد الخسارة أمام الريال

سخر نادي "فوينلابرادا" الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الثالثة الإسباني من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد خسارته أمام مضيفه ريال مدريد بنتيجة 1-3 في ذهاب الدور الـ16 من دوري الأبطال.

ونشر نادي فوينلابرادا عبر حسابه في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "نعم، باريس سان جيرمان سجل أهدافا أقل منا في البرنابيو".

Pues sí, el @PSG_insise marcó menos goles que nosotros en el Bernabéu 🤭🤭 #LaChampionsNoEstaTanLejos😂 — C. F. Fuenlabrada (@CFuenlabradaSAD) February 14, 2018

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وكان فوينلابرادا قد تعادل في إياب دور الـ16 لكأس إسبانيا أمام ريال مدريد في معقل الأخير بهدفين لكل منهما، وخرج من المسابقة بسبب خسارته مباراة الذهاب أمام الميرينغي بهدفين نظيفين بركلتي جزاء.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر