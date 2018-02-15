عناق كريستيانو ونيمار يشعل التكهنات حول مستقبلهما

سلطت صحيفة "سبورت" الضوء على ما فعله نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو مع جوهرة السيليساو نيمار، وذلك عقب انتهاء المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، أمس الأربعاء.

وتسبب رونالدو في جدل كبير، وذلك بعد أن قام باحتضان نيمار، حيث دار بينهما حوار وهما في طريقهما للخروج من الملعب، ما تسبب في إشعال المزيد من التكهنات بشأن مستقبل الثنائي، وذلك في ظل ربط نيمار بإمكانية الانتقال لريال مدريد الصيف المقبل، والحديث عن إدراج رونالدو في صفقة حصول الميرنغي على النجم.

وتمكن ريال مدريد، من التغلب على ضيفه الباريسي 3-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب في الـ6 من مارس/آذار المقبل في باريس.

المصدر: وكالات

فادي سيمير