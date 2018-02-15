بالفيديو .. نيمار ينتقم من الحكم الإيطالي روكي بالضربة القاضية

شهدت قمة دوري أبطال أوروبا في لقاء الريال وضيفة باريس سان جيرمان في دوري الـ١٦ حادثة فريدة بطلها النجم البرازيلي نيمار.

فقد وجه نيمار كرة قوية باتجاه زميله في النادي الباريسي المهاجم اديسون كافاني، ولكن الكرة القوية أصابت وجه حكم المباراة الإيطالي جيانلوكا روكي، الذي ترنّح على أثرها وسقط أرضا قبل أن يوقف المباراة لاستدعاء الأطباء والكشف عن حالته.

وكتب ناشطون على مواقع التواصل متندّرين: "نيمار انتقم من روكي الذي حرمه في اللقطة التي سبقت صفعة الكرة من فرصة محققة بعدم احتسابه لخطأ ارتكبه بحقه مدافع الريال فاران عند حافة منطقة الجزاء".