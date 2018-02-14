دورة روتردام.. خطوة أولى لفيدرر على طريق استعادة صدارة التصنيف

بدأ السويسري روجر فيدرر مسيرة استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بفوزه في مباراته الأولى في دورة روتردام على البلجيكي روبن بيميلمانز بمجموعتين نظيفتين الأربعاء.

وتمكن السويسري المخضرم (36 عاما) من إنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-1 و6-2 في 47 دقيقة. ويحتاج فيدرر إلى بلوغ نصف نهائي الدورة الهولندية، لانتزاع صدارة التصنيف العالمي من الإسباني رافائيل نادال.

ويلاقي فيدرر الذي (توج في يناير/كانون الثاني الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، وعزز رقمه القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام مع اللقب الرقم 20 )، في الدور الثاني الألماني فيليب كولشرايبر المتأهل على حساب الروسي كارن خاشانوف 3-6، 7-6 (7-1)، و7-6 (7-5).

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير