ليفربول يقسو على بورتو ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا

وضع ليفربول الإنجليزي، حامل اللقب 5 مرات، قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد عودته فائزا من أرض بورتو البرتغالي بنتيجة ساحقة 5-0، الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي.

وتناوب على خماسية "الريدز" كل من السنغالي ساديو مانيه ثلاثية في (د.25 و53 و85) والنجم المصري محمد صلاح، أفضل لاعب أفريقي، بطريقة رائعة في (د.29) والبرازيلي روبرتو فيرمينو في (د.70).

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب آنفيلد.

المصدر: وكالات

فادي سيمير