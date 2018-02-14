ريال مدريد يحول تأخره لفوز مثير على سان جيرمان في أبطال أوروبا

قلب ريال مدريد "حامل اللقب في آخر سنتين" تأخره بهدف إلى فوز ثمين على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1، اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم الضيوف أولا عبر أدريان رابيو في (د.33)، فيما أحرز للريال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في (د.45 من ركلة جزاء و83) والبرازيلي مارسيلو في (د.86).

ويأمل ريال الذي بلغ نصف النهائي في آخر 7 سنوات، في أن يصبح أول فريق يتوج بلقب المسابقة القارية الأم ثلاث مرات متتالية منذ منتصف السبعينات، حين حقق ذلك بايرن ميونيخ الألماني، وتعزيز رصيده القياسي الخارق في المسابقة (12 لقبا).

أما سان جرمان الحالم بلقب أول، فقد حقق افضل نتيجة له في دوري الأبطال قبل الحقبة القطرية، عندما بلغ نصف النهائي في 1995 وخرج أمام ميلان الإيطالي.

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في باريس.

المصدر: وكالات

فادي سيمير