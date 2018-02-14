كفيتوفا وهاليب إلى الدور الثالث لبطولة قطر المفتوحة

قلبت التشيكية بيترا كفيتوفا هزيمتها في المجموعة الأولى إلى فوز ثمين 6-7 (3-7) و6-3 و6-4 على البولندية أجنيسكا رادفانيسكا، اليوم الأربعاء، في الدور الثاني لبطولة قطر المفتوحة للتنس.

واصلت كفيتوفا، المصنفة السادسة عشر للبطولة، انطلاقتها في هذه النسخة، وتأهلت للدور الثالث، الذي تلتقي فيه الأوكرانية، إيلينا سفيتولينا، المصنفة الثالثة للبطولة، والتي استهلت مسيرتها في هذه النسخة، اليوم، بفوز ثمين على التشيكية الناشئة، ماركيتا فوندروسوفا، 6/2 و6/4، في الدور الثاني.

P3tra strikes again!@Petra_Kvitova sets up a @QatarTennis third round clash vs @ElinaSvitolina with a 6-7(3), 6-3, 6-4 win over Radwanska! pic.twitter.com/ZbEppNJxN8 — WTA (@WTA) February 14, 2018

واستغرقت الرومانية، سيمونا هاليب، المصنفة الثانية للبطولة، ساعة واحدة و11 دقيقة، لتستهل مسيرتها بالفوز على الروسية إيكاترينا ماكاروفا بواقع 6-3 و6-0.

وتلتقي هاليب في الدور الثالث للبطولة، مع اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا، المصنفة الثالثة عشر، والتي تأهلت إلى الدور الثالث، بتغلبها على اليابانية، ناومي أوساكا، بنتيجة 6-4 و6-1.

المصدر: وكالات

فادي سيمير