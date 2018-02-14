 
مباشر
عاجل
مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 20 آخرين في حادث إطلاق نار بمدرسة في ولاية فلوريدا الأمريكية

كفيتوفا وهاليب إلى الدور الثالث لبطولة قطر المفتوحة

الرياضة

كفيتوفا وهاليب إلى الدور الثالث لبطولة قطر المفتوحة
Reuters
التشيكية بيترا كفيتوفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jvdq

قلبت التشيكية بيترا كفيتوفا هزيمتها في المجموعة الأولى إلى فوز ثمين 6-7 (3-7) و6-3 و6-4 على البولندية أجنيسكا رادفانيسكا، اليوم الأربعاء، في الدور الثاني لبطولة قطر المفتوحة للتنس.

واصلت كفيتوفا، المصنفة السادسة عشر للبطولة، انطلاقتها في هذه النسخة، وتأهلت للدور الثالث، الذي تلتقي فيه الأوكرانية، إيلينا سفيتولينا، المصنفة الثالثة للبطولة، والتي استهلت مسيرتها في هذه النسخة، اليوم، بفوز ثمين على التشيكية الناشئة، ماركيتا فوندروسوفا، 6/2 و6/4، في الدور الثاني.

واستغرقت الرومانية، سيمونا هاليب، المصنفة الثانية للبطولة، ساعة واحدة و11 دقيقة، لتستهل مسيرتها بالفوز على الروسية إيكاترينا ماكاروفا بواقع 6-3 و6-0.

وتلتقي هاليب في الدور الثالث للبطولة، مع اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا، المصنفة الثالثة عشر، والتي تأهلت إلى الدور الثالث، بتغلبها على اليابانية، ناومي أوساكا، بنتيجة 6-4 و6-1.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
في يوم الحب.. ما الذي يفرح قلوب المحبين؟