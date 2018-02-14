أبطال أوروبا.. التشكيلة الرسمية لريال مدريد وسان جيرمان

أعلن الفرنسي زيدان الدين زيدان، تشكيلة فريقه ريال مدريد، للمواجهة النارية أمام باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة الفريق الملكي على النحو الآتي:

كيلور نافاس، راموس، فاران، ناتشو، كريستيانو رونالدو، كروس، كريم بنزيما، مودريتش، مارسيلو ، كاسيميرو، إيسكو.

فيما جاءت تشكيلة باريس سان جيرمان التي أعلنها الإسباني أوناي إيمري كالآتي:

أريولا، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، كافاني، نيمار، بيرشيش، لوسيلسو، رابيو، مبابي، ألفيس.

المصدر: uefa champions league

فادي سيمير