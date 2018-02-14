المنتخب الروسي لهوكي الجليد يخسر أولى مبارياته في الأولمبياد

أضاع المنتخب الروسي لهوكي الجليد فوزا كان بمتناوله، وخسر أمام نظيره السلوفاكي 2-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للعبة.

وتقدم المنتخب الروسي سريعا بهدفين نظيفين في الدقائق الخمس الأولى من اللقاء، إذ افتتح فلاديسلاف غافريكوف النتيجة في الدقيقة 3، وعزز كيريل كابريزوف النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الخامسة.

Авторство первой шайбы сборной России по хоккею на ОИ-2018 переписано на Гаврикова https://t.co/L8Xn1ELw1Wpic.twitter.com/JZqtpsBUuq — Р-Спорт (@rsportru) February 14, 2018

ولكن المنتخب السلوفاكي انتفض وسجل 3 أهداف متتالية حسم بها اللقاء بنتيجة 3-2، بتفاصيل أشواط: (2-2 و0-0 و1-0).

Хоккеисты сборной России проиграли команде Словакии на старте олимпийского турнира https://t.co/pgMJKfNQIZpic.twitter.com/Kf6X5T8JM4 — Р-Спорт (@rsportru) February 14, 2018

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سجل أهداف المنتخب السلوفاكي كل من بيتر أولفيتسكي ومارتن باكوش وبيتر تشيريشنياك في الدقائق (17 و18 و49) على الترتيب.

ويلتقي المنتخب الروسي ضمن الجولة الثانية في الـ16 من فبراير/شباط مع نظيره السلوفيني الفائز بدوره على المنتخب الأمريكي بنتيجة (3-2).

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر