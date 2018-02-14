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جماهير ريال مدريد تكرم نادال قبل مواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال

الرياضة

جماهير ريال مدريد تكرم نادال قبل مواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال
AFP GABRIEL BOUYS
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تجهز جماهير ريال مدريد تكريما خاصا لنجم التنس الإسباني، رافائيل نادال، قبل مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، الليلة بملعب "سانتياغو برنابيو" في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نادال سيكون بطل "التيفو" الخاص بجماهير الريال، التي سترفع صورة كبيرة للماتادور، وبجانبها جملة "إلى الأمام يا ريال".

وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير الميرينغي اختارت نادال لكونه أبرز المشاهير المعروفين بتشجيعهم للنادي الملكي.

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من ناحية أخرى ذكرت الصحيفة أن لاعبي ريال مدريد سيرتدون الزي الأبيض، بينما سيرتدي حارس مرماه اللون الأخضر، وسيظهر باريس سان جيرمان باللون الأسود وحارس مرماه باللون البرتقالي.

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وأشارت إلى أن اللقاء سيشهد حضور 4000 مشجع، قادمون من فرنسا لدعم الفريق الباريسي في المواجهة المرتقبة في مدريد.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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