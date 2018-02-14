سفيتولينا إلى ثمن نهائي بطولة قطر المفتوحة

استهلت لاعبة التنس الأوكرانية، إيلينا سفيتولينا، مسيرتها في بطولة قطر المفتوحة، بفوز ثمين على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، اليوم الأربعاء، في الدور الثاني للبطولة.

وتمكنت سفيتولينا من إنهاء اللقاء لمصلحتها بنتيجة 6-2 و6-4. وتلتقي اللاعبة الأوكرانية، المصنفة الثالثة للبطولة، في الدور القادم، مع التشيكية بيترا كفيتوفا التي تجاوزت البولندية أجنيسكا رادفانيسكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير