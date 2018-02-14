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سفيتولينا إلى ثمن نهائي بطولة قطر المفتوحة

الرياضة

سفيتولينا إلى ثمن نهائي بطولة قطر المفتوحة
AFP
إيلينا سفيتولينا
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استهلت لاعبة التنس الأوكرانية، إيلينا سفيتولينا، مسيرتها في بطولة قطر المفتوحة، بفوز ثمين على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، اليوم الأربعاء، في الدور الثاني للبطولة.

وتمكنت سفيتولينا من إنهاء اللقاء لمصلحتها بنتيجة 6-2 و6-4. وتلتقي اللاعبة الأوكرانية، المصنفة الثالثة للبطولة، في الدور القادم، مع التشيكية بيترا كفيتوفا التي تجاوزت البولندية أجنيسكا رادفانيسكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. 

 

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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