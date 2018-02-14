سفيتولينا إلى ثمن نهائي بطولة قطر المفتوحة
AFP
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استهلت لاعبة التنس الأوكرانية، إيلينا سفيتولينا، مسيرتها في بطولة قطر المفتوحة، بفوز ثمين على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، اليوم الأربعاء، في الدور الثاني للبطولة.
وتمكنت سفيتولينا من إنهاء اللقاء لمصلحتها بنتيجة 6-2 و6-4. وتلتقي اللاعبة الأوكرانية، المصنفة الثالثة للبطولة، في الدور القادم، مع التشيكية بيترا كفيتوفا التي تجاوزت البولندية أجنيسكا رادفانيسكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
.@ElinaSvitolina is into her first ever @QatarTennis third round!— WTA (@WTA) February 14, 2018
Eases past Vondrousova 6-2, 6-2! pic.twitter.com/o0VR2t8903
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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