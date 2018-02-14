بيع 17% من أسهم أتلتيكو مدريد لرجل أعمال إسرائيلي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، أن مجموعة داليان واندا باعت 17% من أسهم النادي في أحدث خطوة من التحالف الصيني لمحاولة تخفيض الدين.

وباعت واندا الأسهم لمجموعة "كوانتم باسيفيك غروب" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي، إيدان عوفر بعد أن اشترى 20 بالمئة من أسهم النادي عام 2015 مقابل 45 مليون يورو، وتأتي عملية البيع ضمن صفقات أعلنت عنها واندا العام الماضي وتقدر قيمتها بحوالي 16 مليار دولار.

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني في الدوري المحلي برصيد 52 نقطة وبفارق سبع نقاط عن المتصدر برشلونة الذي لم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم في الليغا.

وخرج أتليتكو مبكرا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه انتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، وسيلعب في ضيافة فريق كوبنهاغن الدنماركي في ذهاب دور الـ32 من المسابقة غدا الخميس.

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وأتلتيكو مدريد هو ثالث أنجح الأندية في كرة القدم الإسبانية برصيد عشرة ألقاب للدوري، وعشرة ألقاب لكأس الملك، واستطاع عام 2014 كسر هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري الإسباني على مدار تسع سنوات، كما بلغ نهائي دوري الأبطال عامي 2014 و2016 لكنه تعثر في المناسبتين أمام النادي الملكي.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر