دوري الأبطال.. بوكيتينو يشيد بشخصية توتنهام بعد ملحمة يوفنتوس

أشاد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي بفريقه بعدما قلب تأخره بهدفين أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دورالـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا إلى تعادل.

وحول توتنهام تخلفه بثنائية خاطفة للأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقتين 2 و9 إلى تعادل ثمين خارج أرضه بهدفين لنجميه هاري كين في الدقيقة 35 والدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقتين 72.

وقال بوكيتينو بعد اللقاء: "الفريق أظهر شخصية حقيقية بالمجيء إلى هنا (تورينو) ومقارعة فريق مثل يوفنتوس، أعتقد أننا وجدنا صعوبة في إدارة الدقائق السبع الأولى من المباراة"، في إشارة إلى ضغط الفريق الإيطالي وتمكنه من تسجيل هدفيه سريعا.

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واعتبر بوكيتينو أن فريقه بدأ المباراة "بشكل سيء بعد الهدف المبكر وركلة الجزاء، كانت الأمور توحي بأن يوفنتوس حسم المواجهة، لكن فريقي أظهر شخصية قوية، ونجحنا في السيطرة على يوفنتوس على أرضه".

وتابع: "أنا سعيد جدا كون المنافسة (على بطاقة ربع النهائي) لا تزال مفتوحة وأننا سنلعب مباراة الإياب في لندن. كل شيء ممكن".

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وشاطر قائد توتنهام الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس مدربه الرأي عندما شدد على قوة شخصية فريقه، وقال :"أظهرنا شخصيتنا وقوتنا. عندما تتخلف بهدفين في 10 دقائق، يمكن أن تتخيل بأن سيناريو المباراة انتهى، ولكننا لعبنا بمبادئنا وقوتنا وخصوصا أننا واصلنا الإيمان بقدراتنا وحظوظنا".

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر