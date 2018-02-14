شاهد..كيف رد الوليد بن طلال على مشجع طالبه بضم رونالدو إلى الهلال السعودي؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو لحوار طريف دار بين مشجع لنادي الهلال السعودي والوليد بن طلال عقب مباراة الزعيم أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وقال المشجع خلال الفيديو للأمير السعودي ورجل الأعمال البارز الوليد بن طلال: "أبو خالد نبغي الدون، نبغي تجيب لنا كريستيانو"، ليشير له الأمير بيده في إشارة إلى أن شراء رونالدو يحتاج الكثير من الأموال غير المتوفرة حاليا.

ورد المشجع على الوليد قائلا:"لا يا حبيبي في فلوس"، بلهجة غير مصدقة بأن الأمير لا يملك النقود لمساعدة الزعيم في ضم الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني.

ونشر الوليد بن طلال صورة لنفسه أمس الثلاثاء، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يشاهد مباراة كرة قدم مع أسرته بين الهلال السعودي وضيفه العين الإماراتي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وأرفق الصورة بعبارة :"تجاوبا مع دعوة أخي تركي آل الشيخ (رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية) في دعم الأندية السعودية… أقدم 2 مليون ريال سعودي (حوالي نصف مليون دولار) تشجيعا لنادي الهلال".

تجاوباً مع دعوة أخي @Turki_alalshikh في دعم الأندية السعودية، وبمناسبة تدشين نادي #الهلال لملعبهم، أقدم ٢ مليون ريال سعودي تشجيعاً لـ @Alhilal_FChttps://t.co/rRylcPts1cpic.twitter.com/wd7KXYUuVE — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 13, 2018

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر