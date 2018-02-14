الرياح تؤجل مسابقة التعرج للسيدات في الأولمبياد الشتوي

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، عن تأجيل سباق التعرج للسيدات إلى الجمعة بسبب الرياح القوية التي هبت على المضمار اليوم.

وتمت برمجة سباق التعرج يوم الجمعة، وهو اليوم ذاته الذي يشهد إقامة التعرج الطويل الذي كان مقررا الاثنين الماضي، وتأجل بسبب الرياح أيضا.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الدولي للتزلج كانت متواجدة في عين المكان: "الأحوال الجوية ستتحسن غدا الخميس حيث نتوقع سطوع الشمس من دون رياح".

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وأقيم سباق واحد في التزلج الألبي بحسب البرنامج حتى الآن منذ بداية الدورة، وكان أمس الثلاثاء في فئة الكومبينيه (الانحدار والتعرج) وفاز به النمساوي مارسيل هيرشر.

وكانت الرياح تسببت في تأجيل سباقي الانحدار للرجال والتعرج الطويل للسيدات إلى غد الخميس بعدما كانا مقررين الأحد والاثنين الماضيين على التوالي.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر