مانشستر سيتي يقسو على بازل ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا

قسا مانشستر سيتي على مضيفه بازل السويسري عندما تغلب عليه 4-0 ووضع قدما في الدور ربع النهائي، اليوم الثلاثاء، في بازل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل الألماني إيلكاي غوندوغان في (د.14 و53) والبرتغالي برناردو سيلفا في (د.18) والأرجنتيني سيرخيو أغويرو في (د.23) الأهداف.

ويلتقي الفريقان ايابا في 7 مارس/آذار المقبل في مانشستر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير