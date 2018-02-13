توتنهام يخطف تعادلا مثيرا من يوفنتوس في أبطال أوروبا

حسم التعادل الإيجابي 2-2 لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين يوفنتوس الإيطالي وضيفه توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء.

جاءت البداية لاهبة جدا إذ سرعان ما استلم النجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين الكرة داخل منطقة الجزاء من قبل زميله ميراليم بيانيتش، وحولها بقدمه اليمنى سريعة وقوية هزمت الحارس وهزت شباكه بعد مرور دقيقتين فقط على البداية، وبعد 7 دقائق تمكن هيغوايين من إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من بن ديفيز على فيدريكو بيرنارديسكي، وكان يفترض بالمهاجم الأرجنتيني أن يعزز النتيجة عندما واجه الحارس قبل نهاية الشوط الأول بلحظات وجها لوجه إثر ركلة جزاء، لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

وأراد توتنهام العودة إلى المباراة، ونجح في طلعة هجومية من تحقيق مراده، عبر متصدر ترتيب الهدافين في "البريميرليغ" هاري كاين الذي تمكن من وضع الكرة في المرمى الخالي بعد أن هرب من أفضل حراس المرمى في العالم بوفون في (د.35)، وفي الحصة الثانية تمكن الضيوف من إدراك التعادل بعد أن تدنت سرعة أداء أصحاب الأرض إلى حد لافت ما تسبب في ارتكاب نادي "السيدة العجوز" العديد من الأخطاء ليحصل توتنهام على ركلة حرة عند مشارف المنطقة انبرى لها اريكسن وأرسل الكرة زاحفة على يمين بوفون في (د.72) وسط ذهول جماهير اليوفي في ملعب "اليانز ستاديوم" في تورينو.

وبهذه النتيجة، تأجل الحسم إلى مباراة الإياب في 7 مارس/آذار على ملعب ويمبلي في لندن.

المصدر: RT

فادي سيمير