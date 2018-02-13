الدوري الإنجليزي.. إقالة رئيس نادي وست بروميتش ألبيون ونائبه

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون إقالة جون وليامز رئيس النادي ونائبه مارتن غودمان بعد نتائج ضعيفة للفريق دفعت به إلى منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وقال النادي المملوك لجهات صينية: "إن مارك جنكينز سيحتفظ بمنصبه كمدير تنفيذي بعدما كان كلف مؤخرا بالإشراف على شركة وست بروميتش ألبيون القابضة التي تسير أمور النادي".

West Bromwich Albion today announce changes at the senior level of the Club.#WBAhttps://t.co/uAC0mMiaYq — West Bromwich Albion (@WBA) February 13, 2018



وقال متحدث باسم النادي "نقدم الشكر لجون ومارتن على الجهود التي بذلاها منذ تعيينهما ونتمنى لهما كل التوفيق في المستقبل".

وقال جنكينز الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمدة 14 عاما "هناك الكثير من العمل لكن الأولوية الآن هي إنقاذ باقي مباريات الموسم".

ويتذيل وست بروميتش ألبيون جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 27 مباراة جمعها بالفوز في ثلاث مباريات والتعادل في 11 وخسارة 13 مباراة من بينها آخر ثلاث مباريات في الدوري.

المصدر: رويترز

فادي سيمير