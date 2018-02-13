التشيكية كفيتوفا تبلغ ثاني أدوار بطولة قطر المفتوحة
لحقت التشيكية بيترا كفيتوفا، والأمريكية ماديسون كيز، بقافلة المتأهلات إلى الدور الثاني لبطولة قطر المفتوحة للتنس بفوز كل منهما، اليوم الثلاثاء، في مباراتها بالدور الأول للبطولة.
وتغلبت كفيتوفا المصنفة السادسة عشر للبطولة على التركية تشالا بويوكاكاتشي 6-0 و6-3، لتلتقي في الدور الثاني مع البولندية أجنيسكا رادفانيسكا.
.@Petra_Kvitova speeds past Buyukakcay 6-0, 6-3!— WTA (@WTA) February 13, 2018
Advances to @QatarTennis second round! pic.twitter.com/MNJUXw792T
وفازت كيز المصنفة الثانية عشر على الصينية الأخرى كيانج وانج 6-1 و6-4 لتلتقي في الدور الثاني مع الأمريكية كاترين بيليس.
.@Madison_Keys cruises past Wang 6-1, 6-4!— WTA (@WTA) February 13, 2018
Plays @CiCiBellis in @QatarTennis second round! pic.twitter.com/6LLUISyQu0
كما فازت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة الحادية عشر على الصينية شواي بينج 6-2 و6-4 لتلتقي في الدور الثاني مع الروسية أنا بلينكوفا.
Game. Set. Match! @KikiMladenovic reaches @QatarTennis second round!— WTA (@WTA) February 13, 2018
Tops Peng 6-2, 6-4! pic.twitter.com/Hz5epLBTzT
المصدر: DPA
فادي سيمير