التشيكية كفيتوفا تبلغ ثاني أدوار بطولة قطر المفتوحة

لحقت التشيكية بيترا كفيتوفا، والأمريكية ماديسون كيز، بقافلة المتأهلات إلى الدور الثاني لبطولة قطر المفتوحة للتنس بفوز كل منهما، اليوم الثلاثاء، في مباراتها بالدور الأول للبطولة.

وتغلبت كفيتوفا المصنفة السادسة عشر للبطولة على التركية تشالا بويوكاكاتشي 6-0 و6-3، لتلتقي في الدور الثاني مع البولندية أجنيسكا رادفانيسكا.

وفازت كيز المصنفة الثانية عشر على الصينية الأخرى كيانج وانج 6-1 و6-4 لتلتقي في الدور الثاني مع الأمريكية كاترين بيليس.

كما فازت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة الحادية عشر على الصينية شواي بينج 6-2 و6-4 لتلتقي في الدور الثاني مع الروسية أنا بلينكوفا.

المصدر: DPA

فادي سيمير