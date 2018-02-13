أبطال آسيا.. السد القطري يقلب تأخره إلى فوز ثمين على الوصل الإماراتي

قلب نادي السد القطري تأخره ليحقق الفوز خارج ملعبه على الوصل الإماراتي 2-1، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2018.

وتقدم الوصل في الشوط الأول عبر هدف البرازيلي فابيو ليما في (د.26)، قبل أن يرد السد بهدفين عن طريق البديل الجزائري بغداد بونجاح في (د.79 و90).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، اليوم الثلاثاء، أيضا فوز بيرسيبوليس الإيراني على ضيفه ناساف الأوزبكي 3-0 على ستاد آزادي في طهران.

وتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام السد، في حين بقي رصيد الوصل وناساف خاليا من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 20 فبراير/شباط الجاري، حيث يلتقي ناساف مع الوصل في قرشي، والسد مع بيرسيبوليس في الدوحة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، علما بأن أوروا ريد دايموندز الياباني كان توج بلقب البطولة العام الماضي بعدما تغلب في النهائي على الهلال السعودي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير