النجم الأحمر يتعادل سلبيا أمام تسيسكا موسكو في الدوري الأوروبي

سيطر التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع سرفينا زفيزدا الصربي "النجم الأحمر" بضيفه تسيسكا موسكو الروسي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة السلبية يتأجل حسم المتأهل لثمن النهائي لمواجهة الإياب والتي سيحتضنها ملعب "تسيسكا موسكو" يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

ويحتاج الفريق الصربي للتعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة، بينما لا يمتلك ممثل روسيا سوى خيار الفوز من أجل مواصلة المشوار في البطولة.

المصدر: EFE

فادي سيمير