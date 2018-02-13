 
مباشر
عاجل
الشرطة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بالرشى وخيانة الأمانة

الرياضيون الروس يواصلون حصد الميداليات خلال الأولمبياد الشتوي

الرياضة

الرياضيون الروس يواصلون حصد الميداليات خلال الأولمبياد الشتوي
Sputnik Алексей Филиппов
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jv6p

حصد الرياضيون الروس ميداليتين برونزيتين جديدتين اليوم الثلاثاء، خلال مسابقة التزلج الكلاسيكي السريع، ضمن رابع أيام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

وتوّج الروسي ألكسندر بالشونوف ببرونزية مسابقة التزلج الكلاسيكي السريع للرجال بعد إحرازه المركز الثالث، بفارق ثانية واحدة و36 جزءا من الثانية فقط عن صاحب الميدالية الذهبية، النرويجي يوهانيس كلايبو، الذي أنهى مسافة السباق بزمن قدره 3 دقائق و5.75 ثانية، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب الإيطالي فيديريكو بيليغربينو بفارق 1.34 ثانية عن صاحب الصدارة.

وفي مسابقة السيدات حصدت الروسية يوليا يبلاروكوفا الميدالية البرونزية، بفارق 3.37 ثانية عن صاحبة الميدالية الذهبية، السويدية ستينا نيلسون، التي أنهت مسافة السباق بـ3 دقائق و3.84 ثانية، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب النرويجية مايكين كاسبيرسون فالا بفارق 3.03 ثانية عن صاحبة الذهبية.

إقرأ المزيد
الرياضيون الروس يتوّجون بثالث ميدالية في أولمبياد بيونغ تشانغ

وجاءت الروسية الأخرى ناتاليا نيبريايفا في المركز الرابع بفارق 9.14 ثانية عن صاحبة الصدارة.

وبذلك يرتفع رصيد الرياضيين الروس إلى 5 ميداليات، 4 برونزية وفضية واحدة.

يذكر أن الرياضيين الروس يشاركون في أولمبياد "بيونغ تشانغ 2018" تحت راية محايدة.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة