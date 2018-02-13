الرياضيون الروس يواصلون حصد الميداليات خلال الأولمبياد الشتوي

حصد الرياضيون الروس ميداليتين برونزيتين جديدتين اليوم الثلاثاء، خلال مسابقة التزلج الكلاسيكي السريع، ضمن رابع أيام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

وتوّج الروسي ألكسندر بالشونوف ببرونزية مسابقة التزلج الكلاسيكي السريع للرجال بعد إحرازه المركز الثالث، بفارق ثانية واحدة و36 جزءا من الثانية فقط عن صاحب الميدالية الذهبية، النرويجي يوهانيس كلايبو، الذي أنهى مسافة السباق بزمن قدره 3 دقائق و5.75 ثانية، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب الإيطالي فيديريكو بيليغربينو بفارق 1.34 ثانية عن صاحب الصدارة.

Молодчина! Лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в спринте, принеся России пятую медаль Игр https://t.co/cbUNaR1rucpic.twitter.com/D18gIUHPpF — Р-Спорт (@rsportru) February 13, 2018

وفي مسابقة السيدات حصدت الروسية يوليا يبلاروكوفا الميدالية البرونزية، بفارق 3.37 ثانية عن صاحبة الميدالية الذهبية، السويدية ستينا نيلسون، التي أنهت مسافة السباق بـ3 دقائق و3.84 ثانية، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب النرويجية مايكين كاسبيرسون فالا بفارق 3.03 ثانية عن صاحبة الذهبية.

Российская лыжница Белорукова завоевала бронзу в спринте на Олимпиаде https://t.co/YKZUZjzCqCpic.twitter.com/4r7mDYp2VL — Р-Спорт (@rsportru) February 13, 2018

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وجاءت الروسية الأخرى ناتاليا نيبريايفا في المركز الرابع بفارق 9.14 ثانية عن صاحبة الصدارة.

وبذلك يرتفع رصيد الرياضيين الروس إلى 5 ميداليات، 4 برونزية وفضية واحدة.

يذكر أن الرياضيين الروس يشاركون في أولمبياد "بيونغ تشانغ 2018" تحت راية محايدة.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر