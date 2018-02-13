شاهد.. لاعب مصري يرمي زجاجة بوجه الحكم في الدوري السعودي!

تعرض حكم الساحة الإنجليزي مارك كلانتبيرغ لموقف طريف في الدوري السعودي لكرة القدم، خلال إدارته لمباراة جمعت فريقي الاتفاق والفيحاء ضمن الجولة الـ21 من المسابقة.

وحصل الموقف عندما رمى المصري حسين السيد المعار، لصفوف الاتفاق السعودي زجاجة ماء لخارج الملعب لترتطم بالخطأ في وجه الحكم الذي وضع يده على وجهه، ما جعل القلق يسيطر على اللاعب بشكل كبير، فقام بالجري نحوه للاعتذار ومعانقته.

واعتبر حكم المباراة الموقف كوميديا، وتبادل الضحك مع حسين السيد، حتى أنه قام بإشهار بطاقة صفراء "مزيفة" على سبيل المزاح من الموقف لا أكثر.

واستكملت المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات

فادي سيمير