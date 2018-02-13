الأرجنتين تطالب ميسي بالجلوس على دكة البدلاء أكثر في برشلونة

قال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني إنه تحدث إلى ليونيل ميسي قائد المنتخب الوطني بشأن خوض عدد أقل من المباريات مع برشلونة حتى يكون جاهزا لقيادة بلاده في كأس العالم 2018.

ولم يلتفت إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إلى طلب تابيا تماما، وأشرك ميسي في التشكيلة الأساسية 33 مرة في 39 مباراة هذا الموسم ولم يستبعده سوى من 3 مباريات في كأس ملك إسبانيا.

وترك فالفيردي نجمه الأول ميسي على مقاعد البدلاء في الدوري لأول مرة أمام إسبانيول في الرابع من فبراير/ شباط، لكنه أشركه كبديل ليساعد ناديه على انتزاع التعادل 1-1.

وقال تابيا لشبكة (تي.واي.سي سبورتس) الأرجنتينية: "أتمنى أن يأتي كل اللاعبين إلينا بمستواهم الحالي. سيرجيو أغويرو يظهر بشكل رائع الآن، وليونيل ميسي يبلغ دائما قمة مستواه.

"هذا أمر مهم للجهاز الفني. لقد تحدثنا إلى ميسي بخصوص الاهتمام بنفسه وخوض عدد أقل من المباريات مع برشلونة".

وأكد تابيا أن الأرجنتين تخطط لخوض مباراة ودية أمام "كتالونيا" في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن الاستعداد للمشاركة في كأس العالم.

وقال تابيا "خورخي (سامباولي مدرب الأرجنتين) أبلغني أنها ستكون جيدة من وجهة النظر الكروية وهي مهمة لنا من وجهة النظر المادية أيضا لكننا لم نحسم الصفقة بعد".‭

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير‬