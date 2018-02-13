بوتين يبحث مع إنفانتينو في موسكو الاستعدادات لمونديال روسيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

ونقلت وكالة سبورت إكسبرس الروسية عن دميتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية قوله: "روسيا وصلت إلى مستوى عال من التحضيرات وستواصل الاستعدادات لتنظيم كأس العالم بالشكل الأمثل".

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وكان اللقاء مقررا في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، ولكن كارثة سقوط طائرة ركاب أن-148 الروسية في ضواحي موسكو ومقتل جميع ركابها الـ71، أدى إلى تغيير مكان اللقاء إلى الكرملين.

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وهذه رابع زيارة لإنفانتينو إلى الكرملين خلال سنتين.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة عام 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من الـ14 يونيو/حزيران، لغاية الـ15 يوليو/تموز، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: sport-express.ru

أليكسي اسبر