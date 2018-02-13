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الرياضيون الروس يتوّجون بثالث ميدالية في أولمبياد بيونغ تشانغ

الرياضة

الرياضيون الروس يتوّجون بثالث ميدالية في أولمبياد بيونغ تشانغ
Sputnik Владимир Песня
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توّج الثنائي الروسي المؤلف من أناستاسيا بريزغالوفا وألكسندر كروشيلنيتسكي بالميدالية البرونزية في مسابقة الثنائي المختلط برياضة الكيرلينغ، اليوم الثلاثاء.

واستطاع الثنائي الروسي التفوق على الثنائي النرويجي في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 8-4، بينما سيكون الصراع على الذهب محصورا بين كندا وسويسرا اللذين يلتقيان في وقت لاحق.

يذكر أن بريزغالوفا وكروشيلنيتسكي هما زوجان حديثان، إذ احتفلا بزفافهما في يونيو/حزيران 2017.

وكان الرياضيون الروس قد فازوا بفضية المنتخبات للتزحلق الفني على الجليد، بالإضافة لبرونزية سيميون يليستراتوف في مسابقة التزحلق في المضمار القصير (شورت تريك).

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يذكر أن الرياضيين الروس يشاركون في أولمبياد "بيونغ تشانغ 2018" تحت راية محايدة.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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