الرياضيون الروس يتوّجون بثالث ميدالية في أولمبياد بيونغ تشانغ

توّج الثنائي الروسي المؤلف من أناستاسيا بريزغالوفا وألكسندر كروشيلنيتسكي بالميدالية البرونزية في مسابقة الثنائي المختلط برياضة الكيرلينغ، اليوم الثلاثاء.

واستطاع الثنائي الروسي التفوق على الثنائي النرويجي في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 8-4، بينما سيكون الصراع على الذهب محصورا بين كندا وسويسرا اللذين يلتقيان في وقت لاحق.

Андрианова: Брызгалова и Крушельницкий вошли в историю, выиграв бронзу на ОИhttps://t.co/QFINTvXLYjpic.twitter.com/dgivYhOeuF — Р-Спорт (@rsportru) February 13, 2018

يذكر أن بريزغالوفا وكروشيلنيتسكي هما زوجان حديثان، إذ احتفلا بزفافهما في يونيو/حزيران 2017.

"Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда, а Крушельницкий - на героя из фильма "Форсаж". Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты"https://t.co/bS1Ms4naI6#ОИ2018#Olympics#керлингpic.twitter.com/ZDVnumuoaP — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 13, 2018

وكان الرياضيون الروس قد فازوا بفضية المنتخبات للتزحلق الفني على الجليد، بالإضافة لبرونزية سيميون يليستراتوف في مسابقة التزحلق في المضمار القصير (شورت تريك).

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يذكر أن الرياضيين الروس يشاركون في أولمبياد "بيونغ تشانغ 2018" تحت راية محايدة.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر