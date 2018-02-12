الدوري المصري.. الأهلي يكتسح المقاولون ويبتعد في الصدارة

حقق الأهلي فوزا عريضا، على ضيفه المقاولون العرب 5-2، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على خماسية "القلعة الحمراء" كل من المغربي وليد أزارو في (د.7 و90+4)، والنيجيري جونيور أجايه في (د.16 و84)، وإسلام محارب في (90+2)، بينما أحرز هدفي المقاولون محمد فاروق في (د.45+2)، وأحمد علي في (د.55).

ورفع الأهلي رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، مبتعدا 14 نقطة عن أقرب منافسيه النادي الإسماعيلي، في المقابل تجمد رصيد المقاولون عند 31 نقطة، في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى فاز طلائع الجيش على طنطا بهدف نظيف.

المصدر: وكالات

فادي سيمير