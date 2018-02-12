المالكية البحريني يقسو على السويق العماني في كأس الاتحاد الآسيوي

تغلب فريق المالكية البحريني على ضيفه السويق العماني بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وافتتح سيد هاشم عدنان باب التسجيل للمالكية في الدقيقة 21، قبل أن يضيف سيد هاشم عيسى ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق (32 و71 و81)، فيما جاء هدف السويق الوحيد في الدقيقة 45 من عمر اللقاء عن طريق عبد العزيز المقبالي.

إقرأ المزيد

وبهذا الفوز، جمع المالكية 3 نقاط ليتصدر فرق المجموعة الأولى مستغلا تعادل القوة الجوية العراقي والجزيرة الأردني 2- 2، بينما ظل رصيد السويق خاليا من النقاط.

وفي المجموعة الثانية ساد التعادل في المباراتين، فتعادل العهد اللبناني مع ضيفه الزوراء العراقي 1-1، بينما خيم التعادل السلبي على لقاء الجيش السوري والمنامة البحريني.

المصدر: RT

أليكسي اسبر