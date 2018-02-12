مدينة غروزني الروسية تستعد لاستقبال منتخب الفراعنة خلال كأس العالم

أكد وزير النقل والاتصالات في جمهورية الشيشان الروسية، رمضان تشيرخيغوف، أن وفدا من وكالة النقل الجوي الفدرالي الروسي سوف تزور مطار غروزني قريبا للتأكد من إستكمال عمليات تطويره.

وأكد تشيرخيغوف لوكالة تاس الروسية، أنه على اتصال دائم بمدير مطار غروزني سلطان غامبولاتوف لتهيئة أفضل الظروف لاستقبال منتخب الفراعنة والمشجعين الذي توقع السفير المصري في روسيا أن تكون أعدادهم ما بين 50 و70 ألف مشجع.

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ويحل المنتخب المصري رحاله في مدينة غروزني خلال المونديال، وتحديدا في فندق "The Local Hotel" الذي سيتم افتتاحه في شهر مارس/آذار القادم.

ويلعب الفراعنة بالمجموعة الأولى التي تضم السعودية والأوروغواي بالإضافة للبلد المضيف روسيا.

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وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة عام 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من الـ14 يونيو/حزيران، لغاية الـ15 يوليو/تموز، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر