الجزيرة الإماراتي يهزم الغرافة القطري في أبطال آسيا

حقق الجزيرة الإماراتي فوزا ثمينا على ضيفه الغرافة القطري 3-2، اليوم الاثنين، على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2018.

وسجل أهداف الجزيرة كل من البرازيلي رومارينيو في (د.10) وعلي مبخوت في (د.27) وأحمد العطاس في (د.69)، في حين أحرز الإيراني مهدي تاريمي في (د.11) والهولندي ويسلي شنايدر في (د.71) هدفي الغرافة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز الأهلي السعودي على تيراكتور سازي تبريز الإيراني 1-0، وأحرز الهدف مهند عسيري في (د.67).

وتصدر الجزيرة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام الأهلي، في حين بقي رصيد الغرافة وتيراكتور تبريز خاليا من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 19 فبراير/شباط الجاري، حيث يلتقي الغرافة مع تيراكتور سازي في الدوحة، والأهلي مع الجزيرة في جدة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، علما بأن أوروا ريد دايموندز الياباني كان توج بلقب البطولة العام الماضي بعدما تغلب في النهائي على الهلال السعودي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير