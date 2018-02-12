إنفاق "تاريخي" لمانشستر سيتي على تشكيلته الحالية!

أظهرت دراسة كروية نشرت خلاصتها الاثنين، أن مانشستر سيتي الإنجليزي كان أكثر أندية كرة القدم إنفاقا على تشكيلته الحالية خلال سوق الانتقالات، متقدما على باريس سان جرمان الفرنسي.

وأوضح مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية أن "أي ناد في تاريخ كرة القدم لم يستثمر كمية كهذه من الأموال كبدلات انتقال، مثلما فعل مانشستر سيتي حاليا الذي دفع 878 مليون يورو مقابل 805 ملايين للنادي الفرنسي".

وتابع المرصد "على رغم إعارة (الفرنسي إلياكيم) مانغالا إلى إيفرتون، فإن التعاقد المكلف مع مواطنه ايمريك لابورت (65 مليون يورو + 5 ملايين يورو بدل تكوين) رفع تكلفة التعاقدات إلى 878 مليون يورو"، بينما لا يزال باريس سان جرمان "يحتل المركز الثاني على الرغم من رحيل (البرازيلي) لوكاس إلى توتنهام وغياب التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة".

وأشار المرصد، وهو مجموعة بحثية تابعة للمركز الذي يتخذ من مدينة نوشاتل السويسرية مقرا له، وأنشىء من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، أن "فريقين آخرين أنفقا أكثر من 700 مليون يورو لتعزيز صفوفهما الحالية: مانشستر يونايتد الإنجليزي (747 مليونا) وبرشلونة الإسباني (725 مليونا)".

وأشار المرصد إلى تواجد 6 أندية إنجليزية بين العشرة الأولى في القائمة، هي قطبي مانشستر، وتشيلسي الخامس بـ592 مليون يورو، ليفربول السابع بـ461 مليونا، آرسنال التاسع بـ403 ملايين، وايفرتون بـ 365 مليونا.

ويحتل ريال مدريد الإسباني، حامل لقب النسختين الأخيرتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا، المركز السادس بـ497 مليون يورو، وجاء وصيفه الموسم الماضي يوفنتوس الإيطالي ثامنا بـ448 مليون يورو.

المصدر: أ ف ب

فادس سيمير