رسميا.. الألماني شتانغه مدربا لنسور قاسيون نهاية الأسبوع الحالي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم التوصل لاتفاق نهائي مع الألماني بيرند شتانغه لتدريب منتخب سوريا الأول لمدة عام واحد قابل للتجديد حرصاً على الارتقاء بمستوى الكرة السورية.

وأكد نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية فادي الدباس أن اتحاد اللعبة بذل جهدا كبيرا للتوصل إلى هذا الاتفاق وأشار إلى أن الاتفاق مع المدرب الجديد ما كان ليبصر النور لولا الدعم الذي تم تقديمه من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية.

وأشار الدباس إلى أن المدرب الألماني سيصل إلى دمشق نهاية الأسبوع الحالي ليتم توقيع العقد بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي يعقد في دمشق بحضور وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بما يتناسب مع المكانة التي وصل إليها منتخب نسور قاسيون والتصنيف الدولي الذي بلغ المرتبة الثامنة آسيويا والـ76 عالميا.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن المدرب شتانغه سيبدأ عمله مباشرة من خلال حضور مباريات الدوري الممتاز ومتابعة مباريات اللاعبين المحترفين لانتقاء التشكيلة التي ستخوض مباريات الدورة الودية في العراق الشهر المقبل.

وختم الدباس حديثه قائلا: "إن اتحاد كرة القدم إذ يشكر كل الجماهير ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة التي وقفت إلى جانبه ودعمت خطواته في التعاقد مع مدرب أجنبي جيد السمعة، فإنه يتطلع إلى مواصلة هذا الدعم والسير يدا بيد مع هذه الجماهير ووسائل الإعلام للوصول إلى الأهداف المنشودة في المرحلة المقبلة".

وكان المدرب الألماني زار سورية الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أيام، اطلع خلالها على واقع الأندية والمنشآت وأجرى مباحثات مع اتحاد كرة القدم والاتحاد الرياضي العام من أجل الوصول إلى اتفاق لتدريب منتخب الرجال لكرة القدم.

والمدرب شتانغه من مواليد 1948 ولعب لعدة أندية في ألمانيا الشرقية أبرزها لايبزيغ ثم اتجه بعدها إلى عالم التدريب فدرب منتخب بلاده الأولمبي ومن ثم منتخب ألمانيا الشرقية الأول لأربعة أعوام قبل أن يتجه لتدريب نادي هرتا برلين ونادي لايبزيغ الألمانيين، وبعدها إلى أوكرانيا حيث أشرف على تدريب ناديي دينبروبيتروفيسك وسيسكا كييف، لتقوده مسيرته بعد ذلك إلى أستراليا حيث أشرف على تدريب فريق بيرث غلوري لثلاثة مواسم ثم انتقل لتدريب منتخب عمان ومنتخب العراق ليشرف بعدها على تدريب أبولون ليماسول القبرصي، ومن ثم على تدريب منتخب بيلاروس الأول لأربعة أعوام، واخيرا كان مدربا لمنتخب سنغافورة.

المصدر: سانا

أليكسي اسبر