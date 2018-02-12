تصنيف المحترفات.. الصدارة على حالها بعد كأس الاتحاد

لم يطرأ تعديل على مراكز الصدارة في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات في التنس الصادر، الاثنين، بسبب اقتصار المنافسات في الأسبوع الماضي على ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد للمنتخبات.

وبلغت منتخبات فرنسا والولايات المتحدة حاملة اللقب وتشيكيا وألمانيا على حساب بلجيكا وهولندا وسويسرا وبيلاروسيا على التوالي.

وبقيت الدنماركية، كارولاين فوزنياكي، الأولى أمام الرومانية سيمونا هاليب والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وتشارك غالبية اللاعبات العشر الأوليات هذا الأسبوع في دورة قطر توتال، لاسيما فوزنياكي وهاليب اللتين قد تتواجهان في النهائي، في تكرار لخوضهما نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في يناير/كانون الثاني.

وأحرزت فوزنياكي اللقب الأسترالي، وهو باكورة ألقابها الكبرى، على حساب هاليب، وتمكنت أيضا من إقصائها من صدارة التصنيف العالمي.

تصنيف العشر الأوليات:

1- الدنماركية كارولاين فوزنياكي 7965 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 7616

3- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5835

4- الإسبانية غاربيبي موغوروتسا 5690

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5445

6- اللاتفية يلينا أوستابنكو 5000

7- الفرنسية كارولين غارسيا 4495

8- الأميركية فينوس وليامس 4277

9- الألمانية أنجيليك كيربر 3031

10- الألمانية جوليا غورغيس 2900

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير