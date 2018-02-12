نادال يحافظ على صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين

حافظ النجم الإسباني، رافائيل نادال، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الجديدة الصادرة اليوم الإثنين.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى إلا تغييرا واحدا فقط حيث تبادل الألماني، ألكسندر زفيريف، والبلغاري، غريغور دميتروف، المركزين الرابع والخامس، حيث تراجع الأخير بسبب انسحابه من دورة صوفيا التي يحمل لقبها.

وحافظ الإسباني، رافائيل نادال، على الصدارة أمام السويسري، روجر فيدرر، والكرواتي، مارين سيليتش، ويملك فيدرر فرصة انتزاع الصدارة من نادال في بطولة روتردام الهولندية هذا الأسبوع.

وسيصبح فيدرر في حال بلوغه نصف النهائي، أكبر اللاعبين سنا، يحتل صدارة التصنيف العالمي.

ويحتل السويسري المخضرم حاليا المركز الثاني بفارق 155 نقطة فقط. وبموجب نظام البطولة الهولندية، ينال الخاسر في نصف النهائي 180 نقطة، ما سيتيح لفيدرر تصدر التصنيف العالمي على حساب الماتادور الإسباني.

وتصدر فيدرر التصنيف لمدة 302 أسبوعين (رقم قياسي) في مسيرته، منها 237 أسبوعا متواصلا، إلا أنه لم يحتل الصدارة منذ العام 2012.

وسيدخل فيدرر بطولة روتردام بعد بداية مثالية للموسم، إذ احتفظ في يناير/كانون الثاني بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، على حساب سيليتش، معززا رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام (20 لقبا)، وعادل الرقم القياسي لألقاب البطولة الأسترالية بـ6 ألقاب.

ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافائيل نادال 9760 نقطة.

2- السويسري روجر فيدرر 9605

3- الكرواتي مارين سيليتش 4960

4- الالماني ألكسندر زفيريف 4450

5- البلغاري غريغور دميتروف 4425

6- النمساوي دومينيك تييم 4060

7- البلجيكي دافيد غوفان 3400

8- الأمريكي جاك سوك 2880

9- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 2815

10- الإسباني بابلو كارينيو بوستا 2705

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المصدر: ATP

أليكسي اسبر