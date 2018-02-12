الرياح تؤجل بعض المسابقات خلال أولمبياد بيونغ تشانغ

أرغمت الرياح القوية عند خط الانطلاق، منظمي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية على تأجيل سباق التعرج الطويل للسيدات من اليوم إلى الخميس القادم.

وسيشهد يوم الخميس إقامة سباق الانحدار للرجال أيضا، الذي أرجئ أمس الأحد للسبب عينه.

وقال الاتحاد الدولي للتزلج في بيان: "نظرا إلى الرياح القوية وتوقعات بسوء الطقس، تم إرجاء سباق التعرج الطويل المقرر اليوم".

وإضافة إلى الرياح التي يتوقع أن تصل سرعتها إلى 18 مترا في الثانية، لا يزال الصقيع مسيطرا على بيونغ تشانغ، مع تدني درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية تحت الصفر.

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وقالت الفرنسية تيسا وورلي، بطلة العالم عامي 2013 و2017: "الآن، القرار اتخذ على وجه السرعة، بات بالإمكان أخذ قسط من الراحة والهدوء هذا اليوم قبل العودة إلى المكان عندما تصبح الظروف مواتية".

ولاقى قرار تأجيل السباق استحسانا لدى المدربين أكثر من المشاركين، وقال المدرب الفرنسي رومان فيليز: "الظروف الخاصة بالثلج جيدة جدا، لكن شدة الرياح هائلة"، مشيرا إلى أنه كان يتوقع يوما صعبا.

واعتبر أنه إضافة إلى الخطر، قد يكون لشدة الرياح التي تهب على شكل رشقات سريعة، أثر كبير على تكافؤ الفرص أثناء السباق.

وأعلن المنظمون أيضا أن نهائي البرنامج الحر للسيدات في مسابقة ألواح التزلج تأخر لنحو ساعة بسبب الظروف المناخية السائدة.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر