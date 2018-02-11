ألمانيا تتصدر أولمبياد 2018 بعد اليوم الثاني
Reuters Murad Sezer
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تصدر منتخب ألمانيا قائمة الفائزين بالميداليات الذهبية بعد منافسات اليوم الثاني للنسخة الـ 23 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة حاليا في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.
وحصدت ألمانيا ثلاث ميداليات ذهبية إضافة إلى ميدالية برونزية، وتليها هولندا في المرتبة الثانية برصيد ميداليتين ذهبيتين إضافة إلى فضيتين وبرونزية، ومن ثم النرويج في المركز الثالث، وفي جعبتها ميدالية ذهبية إضافة إلى أربع ميداليات فضية وثلاث برونزيات.
وفيما يلي قائمة الخمس الأوائل:
Вот и подошел к концу второй соревновательный день Олимпиады в Пхёнчхане!— Чемпионат (@championat) February 11, 2018
Медальный зачёт! 🏅#Olympics#PyeongChang2018#ОИ2018pic.twitter.com/LKDmFhOY8Q
المصدر: "championat.com"
نايف الكوردي
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