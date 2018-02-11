 
مباشر

ألمانيا تتصدر أولمبياد 2018 بعد اليوم الثاني

الرياضة

ألمانيا تتصدر أولمبياد 2018 بعد اليوم الثاني
Reuters Murad Sezer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/juvw

تصدر منتخب ألمانيا قائمة الفائزين بالميداليات الذهبية بعد منافسات اليوم الثاني للنسخة الـ 23 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة حاليا في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وحصدت ألمانيا ثلاث ميداليات ذهبية إضافة إلى ميدالية برونزية، وتليها هولندا في المرتبة الثانية برصيد ميداليتين ذهبيتين إضافة إلى فضيتين وبرونزية، ومن ثم النرويج في المركز الثالث، وفي جعبتها ميدالية ذهبية إضافة إلى أربع ميداليات فضية وثلاث برونزيات.

وفيما يلي قائمة الخمس الأوائل:

إقرأ المزيد
الذهبية الأولى لأولمبياد 2018 تذهب إلى السويد

المصدر: "championat.com"

نايف الكوردي 

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة