ليفاندوفسكي يحتكر جائزة أفضل لاعب في بولندا

حصل المهاجم الدولي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب في بولندا للعام 2017، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وتفوق روبرت ليفاندوفسكى (29 عاما) على أركاديوش ميليك، مهاجم نابولي الإيطالي، وغجيغوش كريتخوفياك، لاعب فريق وست بروميتش ألبيون.

وسجل النجم البولندي 53 هدفا، في العام 2017، وقاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، وتربع على عرش هدافي التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، برصيد 16 هدفا.

كما قاد روبيرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ للاحتفاظ بلقب بطل البوندسليغا، في الموسم الماضي، وذلك للموسم الخامس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة هدافي الدوري في الموسم الحالي، برصيد 19 هدفا.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي