فيديو.. الكوبي روميرو يهزم الأمريكي روكهولد بالقاضية

أسقط الكوبي يويل روميرو منافسه الأمريكي لوك روكهولد، البطل الأسبق في الوزن المتوسط للفنون القتالية المختلطة، بالضربة القاضية، اليوم الأحد، في أستراليا، ضمن دورة "221 - UFC".

ووجه روميرو لكمة قوية بيسراه لخصمه الأمريكي، الذي سقط على إثرها على أرض الحلبة، ومن ثم أجهز عليه بأخرى قاضية، حسم بها نتيجة النزال لصالحه.

YOEL ROMERO SAYS NO MORE INTERIM TITLES #UFC221pic.twitter.com/OZ1i0dPSUj — Robbie Fox (@RobbieBarstool) February 11, 2018

ولم يحصل المقاتل الكوبي، بالرغم من فوزه، على حزام البطل المؤقت للفنون القتالية المختلطة حسب منظمة "221 - UFC"، لعدم قدرته على تخفيف وزنه بما يتناسب مع فئة الوزن المتوسط.

Romero charges at Rockhold with punches across the Octagon! @YoelRomeroMMA coming out swinging in round 2! #UFC221pic.twitter.com/J4w5kQpRvB — UFC (@ufc) February 11, 2018

وحقق يويل روميرو (40 عاما)، انتصاره الثالث عشر منها 11 بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، بينما مني لوك روكهولد (33 عاما) بالهزيمة الرابعة حتى الآن في مسيرته، وجميعها بالضربة القاضية، مقابل 16 انتصارا، أربعة منها فقط بالضربة القاضية أيضا.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي