شاهد.. أغويرو يقسو على رياض محرز ويلحق بمحمد صلاح!

قاد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي، إلى فوز ساحق على ضيفه ليستر سيتي (5-1)، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واكتسح النجم سيرخيو أغويرو، فريق ليستر سيتي بقيادة نجمه الجزائري رياض محرز، بإحرازه أربعة أهداف متتالية "بوكر أو سوبر هاتريك"، في الدقائق الـ (48، 53، 77، 90)، وذلك بعد أن سجل زميله رحيم سترلينغ هدف السبق لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة الثالثة، وأدرك جيمي فاردي مهاجم "ثعالب"سيتي التعادل، عند الدقيقة 24، من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "الاتحاد".

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ورفع سيرخيو أغويرو رصيده، بعد هذا البوكر، إلى 21 هدفا، ليتقاسم مركز الوصافة في قائمة هدافي البيريمير ليغ، مع النجم المصري محمد صلاح، الذي يحل فريقه ليفربول ضيفا على ساوثهامبتون، غدا الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا، بينما يتربع هاري كين، مهاجم توتنهام على عرش الصدارة برصيد 23 هدفا.

المصدر: RT

نايف الكوردي