أول بطل للعالم في الألعاب الصيفية والشتوية

دخل الرياضي الأمريكي، إدي إيغان، التاريخ كأول بطل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وكذلك الشتوية، في رياضات مختلفة.

ولد إدوارد باتريك فرانسيس "إدي" إيغان، في 26 أبريل/نيسان 1897، في عائلة فقيرة بدنفر في ولاية كولورادو، وتوفي في 14 يونيو/حزيران 1967، في مدينة نيويورك.

ودرس إدي إيغان القانون في جامعة هارفارد، ثم في أكسفورد.

وتوج إدي إيغان الميدالية الذهبية للملاكمة لوزن 79.4 كغ، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1920، في انتويرب.

وفاز الملاكم الأمريكي على نظيره النرويجي في النزال النهائي الذي جمعهما سفيري سيورسدال، في شهر أغسطس/آب.

وعاد إدي إيغان، بعد 12 عاما، وهو في عامه الـ 34، وشارك هذه المرة في دورة الألعاب الأولمبية، الشتوية 1932، في في لايك بلاسيد، وتوج بذهبية مع منتخب بلاده في مسابقة المركبات الرباعية للتزلج "بوبسلي".

وهكذا، أصبح إدي إيغان أول رياضي، يفوز بالميدالية الذهبية في كل من الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، في مختلف الألعاب الرياضية.

#PuntoDeInteres| Eddie Eagan, es el primer atleta en lograr una presea de oro en juegos de verano e invierno. pic.twitter.com/xijZPqqjUL — PUNTO OLIMPICO (@PuntoOlimpico) January 12, 2016

ونجح أربعة رياضيين آخرين، في وقت لاحق، بالفوز بذهبية الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، وهم كل من:

النرويجي ياكوب تولين (رياضة القوارب الشراعية، القفز بالزلاجات من على المنصة "الترامبلين").

الألمانية كريستا لودينغ روثنبورغر (سباق الدراجات، التزلج السريع).

الكندية كلارا هيوز أيضا (سباق الدراجات، التزلج السريع).

الأمريكية لورين وليامز (ألعاب القوى، الزلاجات "بوبسلي").

ويبقى إدي إيغان الوحيد الذي تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية في نوعين مختلفين من أنواع الألعاب الرياضية، علما أن السويدي الشهير، غليس غرافستروم، فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1920، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 1924 و 1928 لمسابقة التزلج الفني على الجليد لفردي الرجال، كما أحرز الثنائي الفنلندي والتر ياكوبسون ولوددوفيكا ياكوبسون الميدالية الذهبية للتزلج الفني على الجليد أيضا، ولكن للزوجي، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 1920، ومن ثم حصل الثنائي الفنلندي على الميدالية الفضية للمسابقة ذاتها، بعد 4 سنوات، بعد أن أدرجت مسابقة التزلج على الجليد في برنامج دورة الألعاب الشتوية.

وأصبح إدي إيغان، بعد انتهاء مسيرته الرياضة، محاميا، وخدم في الجيش الأمريكي، خلال الحرب العالمية الثانية، ووصل إلى رتبة عقيد.

المصدر: " eurosport.ru+ ru.wikipedia.org"

نايف الكوردي