لاعب مصري قد ينضم لمنتخب السعودية ويواجه بلاده في روسيا

كشفت الصحف المصرية وجود لاعب مصري في مركز الوسط المهاجم يدعى أحمد أشرف الفقي، مرشح بقوة للانضمام إلى صفوف المنتخب السعودي، الذي يواجه نظيره المصري في مونديال روسيا 2018.

وقالت صحف مصرية إن اللاعب أحمد أشرف يحمل الجنسية المصرية، وولد في السعودية لأب وأم مصريين، وحصل على الجنسية السعودية أيضا.

ودافع اللاعب عن ألوان المنتخب السعودي الثاني في بطولة كأس الخليج الأخيرة وقدم أداء مميزا، لينضم إلى صفوف فريق الهلال، أحد أقوى الأندية السعودية، في شهر يناير الماضي، ويتألق معه أيضا.

وأصبح أحمد أشرف مرشحا بقوة للانضمام إلى صفوف المنتخب السعودي الأول، وتمثيل السعودية في كأس العالم، والتي سيواجه فيها المنتخب السعودي نظيره المصري ضمن مباريات المجموعة الأولى للمونديال، إضافة إلى منتخبي الأوروغواي وروسيا.

المصدر: "صحف مصرية"