سلسلة قرارات جديدة للرياضة السعودية تشمل "دوري محمد بن سلمان"

أصدر رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، أمس الجمعة، عدة قرارات خاصة بكرة القدم السعودية.

ومن أهم القرارات، إطلاق اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على دوري الدرجة الأولى، ليصبح دوري "الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى".

كما أصدر آل الشيخ قرارا بزيادة فرق الدوري السعودي للمحترفين، لتصبح 16 فريقا بدءا من الموسم المقبل، وتقديم دعم بمقدار 5 ملايين ريال سعودي لكل ناد من أندية الدرجة الأولى.

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إطلاق اسم سيدي ولي العهد على دوري الدرجة الأولى ليصبح :

دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 9 février 2018

كما قرر زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 4 لاعبين، بالإضافة إلى لاعبين اثنين من مواليد المملكة.

وشملت القرارات البدء في إيجاد ناقل تلفزيوني، لنقل كافة مباريات الدرجة الأولى، بما يحقق الصورة الأنسب لدعمها ورفع مستوى المنافسة فيها، ودعم أندية الدرجة الثانية بمبلغ نصف مليون ريال لكل ناد منها.

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كأس السوبر سيقام بداية كل موسم بين بطل الدوري وبطل الكأس وسيكون تحت مسمى كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر وبجائزة مقدارها 2 مليون ريال. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 9 février 2018

كما تم السماح بتسجيل لاعبين أجنبيين، بالإضافة إلى لاعبين اثنين من مواليد المملكة، وتغيير نظام اللعب بمسابقة "كأس خادم الحرمين الشريفين" ليصبح متاحا لمشاركة كافة أندية المملكة، على أن تعلن الآلية المناسبة لذلك خلال الأيام المقبلة، من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجرى اعتماد إقامة كأس السوبر بداية كل موسم رياضي بين بطل الدوري وبطل الكأس، وسيكون تحت مسمى "كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر"، بجائزة قدرها مليونا ريال.

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الإتفاق مع جامعة الأمير سلطان لتقديم دراسة عن جماهيرية الأندية وكذلك قياس مبادرة #ادعم_ناديك

وستتم مخاطبة الفيفا للتعاون في ذلك بالإضافة للإستفادة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 9 février 2018

كما تم تأسيس الاتحاد السعودي للهجن، وتكليف الأمير فهد بن جلوي برئاسة الاتحاد، والاتفاق مع جامعة الأمير سلطان لتقديم دراسة عن جماهيرية الأندية، وكذلك قياس مبادرة (ادعم ناديك)، وستتم مخاطبة الفيفا للتعاون في ذلك، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال.

المصدر: واس

رُبى آغا