هازارد يوجه رسالة مشفرة لزيدان

أعترف البلجيكي، إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، بأن الفرنسي زين الدين زيدان كان مثله الأعلى منذ صغره، واعترف بصعوبة مواجهة برشلونة في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث زيدان عن النجم البلجيكي في عام 2015، قائلا: "أنا معجب بإدين هازارد، هو المفضل لدي، هذا اللاعب يقدم كل شيء عندما يلعب، لكن علينا أن نسأل الناس عن رأيهم بهذا اللاعب، أنا معجب به، هذه النقطة الأهم".

وقال إيدين هازارد، في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، بعد ثلاث سنوات من تصريحات زيدان: "أتذكر عندما أشاد بي منذ عدة سنوات، هذا فخر لي، لأنه كان قدوتي منذ الصغر. هو الآن مدرب لأحد أكبر أندية العالم، سعيد بإشادته، ولكني لن أتوقف وأريد مواصلة العمل والتحسن أكثر".

وبشأن شائعات انضمامه لريال مدريد الموسم المقبل، قال هازارد مبتسما: "هل يمكن أن أتخيل الانتقال إلى فريق حقق لقب دوري أبطال أوروبا في مرتين متتاليتين من الممكن أن يتحقق؟. في كرة القدم أنت لا تعرف أبدا ما يمكن أن يحدث. لكن أنا الآن لاعب تشيلسي، وتركيزي فقط على مساعدة هذا الفريق من أجل الفوز".

وتحدث هازارد خلال المقابلة، عن مواجهة برشلونة في التشامبيونز ليغ، قائلا: "بالفعل برشلونة الآن في حالة جيدة جدا ولم يخسر في الليغا، بينما نحن نعيش أوقاتا عصيبة".

وأضاف هازارد: "لكن كرة القدم بها دائما مفاجآت، لهذا السبب نحبها، أعتقد أننا قادرون على هزيمة برشلونة، لو قدمنا أفضل ما لدينا ولعبنا كفريق واحد".

وبشأن فريق برشلونة من دون البرازيلي نيمار، قال هازارد: "لديهم حاليا ميسي، بالتأكيد هو لاعب من عالم أخر، ولكن من الخطأ التركيز على لاعب واحد، الأمر يتعلق بالفريق ككل".

المصدر: وكالات

نايف الكوردي