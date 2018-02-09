تسيسكا موسكو يقع في كمين الخفافيش في "يورو ليغ"

خسر فريق تسيسكا موسكو أمام مضيفه فالنسيا الإسباني بفارق خمس نقاط، في المباراة التي جرت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة السلة.

وتقدم الفريق الروسي بفارق نقطتين في الربع الأول (23-21)، بينما انتهى الثاني لصالح أصحاب الأرض بفارق 9 نقاط (28-19)، في حين ساد التعادل الربع الثالث بنتيجة (24-24)، وعاد تسيسكا موسكو وتقدم في الربع الرابع والأخير بفارق ثلاث نقاط (33-30)، لكن ذلك لم يكن كافيا للفوز.

ومني فريق تسيسكا موسكو، بالخسارة الخامسة، في الموسم الحالي لمسابقة "يورو ليغ"، مقابل 17 انتصارا، لكنه مع ذلك احتفظ بصدارة الترتيب العام لقائمة المجموعة، التي تضم 16 فريقا مشاركا في الدوري الأوروبي، برصيد 39 نقطة.

بينما تقدم فالنسيا إلى المركز الحادي عشر، برصيد 30 نقطة.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي