مصر.. بائعة مناديل حافية القدمين تفوز بسباق الماراثون!

فازت مروة بنت أسوان البالغة من العمر 10 سنوات، بسباق ماراثون الأطفال الذي نظمته مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان الجمعة الماضية للترويج للسياحة بهذه المحافظة .

وقد سمحت اللجنة لمروة بالمشاركة في السباق على الرغم من بساطتها وعدم توفر مبلغ التسجيل لديها وهو 200 جنيه، وقامت بالمشاركة في الماراثون المصغر الذي خصص للأطفال لمسافة 1 كيلومتر من أمام حديقة درة النيل بكورنيش مدينة أسوان، حيث فاجأت الجميع بالفوز بالمركز الأول وحصلت على ميدالية السباق.

وكان جراح القلب العالمي الدكتور مجدى يعقوب قد تقدم فريق المشاركين في الماراثون، والذي ضم شبابا وفتيات من أعمار مختلفة بهدف الترويج السياحي لأسوان، وجمع تبرعات يعود ريعها لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب، وهو الماراثون الثاني، الذي حرصت المؤسسة على تحويله إلى حدث سنوي بعد نجاح الماراثون الأول العام الماضي.

المصدر: الوسط

أولغا رودكوفسكايا