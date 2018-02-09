بعد سلسلة فضائح مدوية.. التحقيقات تطال جميع مصارعي السومو في اليابان

قررت جمعية السومو اليابانية استجواب جميع المصارعين في البلاد والذين يبلغ عددهم 900 شخص، بعد سلسلة مخالفات مدوية، تورط فيها بعض هؤلاء الرياضيين.

وشكلت الجمعية "فريقا خارجيا" يترأسه المدعي العام السابق كيتشي تاداكي لاستجواب الرياضيين الحاليين، بالإضافة إلى دعوة المصارعين السابقين إلى شرح تفاصيل الحوادث القديمة التي لم يسلط عليها الضوء .

واتخذت هذه الخطوة على خلفية الفضيحة التي طالت أحد أبرز مصارعي السومو اليابانيين هارامافوجي البالغ 33 عاما من العمر، والذي أجبر على ترك الرياضة في ذروة حياته المهنية وحكم عليه بدفع غرامة مالية بعد اعتدائه على مصارع أصغر أواخر العام الماضي.

وتزامنت مع هذه الفضيحة سلسلة حوادث أخرى، منها تورط أحد المصارعين في حادث سير، دون رخصة قيادة لديه، بينما اتهم مصارع مشهور بالتحرش الجنسي.

وألحقت هذه الفضائح ضربة موجعة بشعبية رياضة السومو في البلاد، حيث امتنع الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن حضور أكبر المسابقات في العام الجاري، لأول مرة خلال السنوات الأربع الماضية.

المصدر: غارديان

نادر عبد الرؤوف