البرتغال تبلغ نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم داخل الصالات

تأهل منتخب البرتغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم داخل الصالات، المقامة حاليا في سلوفينيا، إثر فوزه على نظيره الروسي (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.

تقدم منتخب روسيا بهدف سريع سجله لاعبه إدير ليما البرازيلي الأصل، في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء.

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ورد البرتغالي أندريا كويليو بهدفين متتالية، في الدقيقتين (31، 36)، وأضاف زميله برونو كويليو الهداف الثالث، بحلول الدقيقة 40، ومن ثم عاد إدير ليما وسجل الهدف الثاني لروسيا، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وسيكون منتخب البرتغال، في النهائي، بانتظار الفائز من اللقاء الذي يجمع منتخبي كازاخستان وإسبانيا.

المصدر: "twitter/matchtv"

نايف الكوردي