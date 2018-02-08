انفانتينو: مونديال 2022 لجميع دول المنطقة وليس لقطر فقط

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني انفانتينو، إلى تضافر جهود دول منطقة الخليج من أجل إنجاح كأس العالم 2022، معتبرا أنها بطولة جميع دول المنطقة وليست قطر فقط.

وقال جياني انفانتينو، في تصريح خلال الملتقى التنفيذي للفيفا، الذي أقيم اليوم الخميس في سلطنة عمان، إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستقام في دولة قطر بعد أربعة أعوام، ولا يوجد خلاف في هذا الأمر على الإطلاق.

وأشاد رئيس الفيفا بالاستضافة المميزة للملتقى التنفيذي للفيفا من جانب سلطنة عمان، الأمر الذي يعكس قدراتها وإمكانياتها لتكون حاضنة ومركزا إقليميا لأهم الأحداث والفعاليات الرياضية.

وأوضح جياني انفانتينو أن الملتقى ناقش عددا من الموضوعات المهمة كمستقبل بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم مثل كأس العالم 2026 التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، مشيرا إلى أن الفيفا بصدد الإعلان عن تنظيم دوري عالمي لكرة القدم النسائية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الملتقى ناقش أيضا فكرة دمج بطولة كأس العالم تحت 17 سنة مع بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، وزيادة عدد المنتخبات المشاركة، وتنظيم البطولة بشكل سنوي بدلا من تنظيمها مرة كل عامين.

المصدر: "al-sharq"

نايف الكوردي