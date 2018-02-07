شالكه يكمل أضلاع المربع الذهبي لكأس ألمانيا .. (فيديو)

أكمل فريق شالكه عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، على حساب ضيفه فولفسبورغ، إثر تغلبه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

ويدين شالكه بالفضل في تأهله لمهاجمه النمساوي غويدو برغشتالر، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة 10 من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

ولحق شالكه إلى المربع الذهبي لكأس إسبانيا بكل من، بايرن ميونيخ، وباير ليفركوزن، وآينتراخت فرانكفورت.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي